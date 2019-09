Placido Domingo nella bufera : Spuntano 11 nuove accuse per molestie

Continuano i guai per il tenore spagnolo. Dopo ledel mese scorso, ecco venire a galla nuove denunce da parte di. Come per le imputazioni di agosto, a rivelarlo è stato il sito, che riferisce di bencontro il famoso cantante lirico spagnolo. Otto donne il mese scorso avevano riferito addi aver subito molestie sessuali da parte del tenore a partire dalla fine degli anni 80. Si parla di baci forzati, mani inopportune sotto la gonna e rallentamenti di carriera per coloro che rifiutavano le sue. Ed oggi arriva l’ennesima rivelazione ad aggravare la situazione del 78enne., cantante oggi 48enne, ha riferito di aver subito abusi da parte di Domingo nel 1999, durantein scena alla Washington Opera. La donna, all’epoca 28enne, venne scelta come seconda cantante per un’opera così importante da costituire un importante punto di svolta nella sua carriera.

Racconta la Wilson che, però, durante una sessione di trucco il leggendario tenore si comportò in modo inappropriato e umiliante nei suoi confronti, mettendole una mano sul seno all’improvviso.“Mi ha fatto male”, rivela la donna, aggiungendo: “Non è stato per nulla gentile. Mi ha palpato con forza”.Ma laNancy Seltzer, ha negato nel modo più assoluto le accuse al cantante:“La campagna denigratoria portata avanti da AP nei confronti di Plácido Domingo non solo è inaccurata, ma anche non etica. Le nuove accuse sono inconsistenti e come le precedenti, presentano delle incongruenze”. Dal canto suo Placido Domingo, sebbene le donne lo abbiano accusato di aver utilizzato il suo potere nel mondo dell’opera per intimidirle e in alcuni casi, rallentare la loro carriera.