Mai prendersi troppo sul serio! Taylor Mega sorprende con un grey look

L'ex special guest star del Grande Fratello 16,, è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica. L'amica inseparabile di, nelle ultime ore, fa parlare di sé per via del suo nuovo. Tra le sue ultime Instagram stories, infatti, la web influencer è apparsa in una serie di video e foto, che la immortalano mentre mostra fieramente il suoQuesta volta, la webstar Taylor ha optato per un: capelli grigi e alla base neri. La Mega ha voluto, quindi, condividere il suo momento di svolta con i fedeli sostenitori, lanciando un sondaggio. Il tutto è avvenuto in concomitanza con la pubblicazione in rete di nuove foto, che la ritraggono mentre calca l'ambito red carpet del Festival del Cinema di Venezia, che sta tenendosi per la sua 76° edizione al Lido di Venezia. "Mai prendersi troppo sul serio", è il commento che la stessa Taylor ha riportato su una delle sue ultime storie pubblicate su Instagram. "Notate qualcosa di diverso?", aveva chiesto Taylor ai suoi fan, indicendo il nuovo sondaggio poco prima di commentare il suo "grey look" all'ultimo grido.

Tra le sue ultime storie, Taylor ha scritto un importante messaggio su un'Instagram story, che aveva condiviso questa settimana e che potrebbe riferirsi al suo presunto flirt con un milionario iraniano. Parliamo del 56enne, con cui l'influencer era stata beccata in Sardegna nel corso di quest'estate."Si dicono milionari, ma poi ti lasci e non ti restituiscono nemmeno le tue cose". Quest'ultimo è il messaggio di sfogo che aveva scritto la Mega e che i follower avevavo associato alla presunta love-story tra Taylor e il magnate iraniano. Ma la Mega ha aggiunto, poche ore fa, una nuova storia, al fine di non alimentare nuovi pettegolezzi: "Ho tolto la storia sul milionario, perché sono stata fraintesa. Non parlavo di fatti che mi riguardavano. Peace and love".