Chiara Ferragni fuori di seno! Incidente sexy alla Mostra del Cinema di Venezia

Incidente sexy perprima della proiezione in anteprima del documentarioUno stuolo di fotografi sul red carpet come non si vedeva da tantissimi anni ha atteso l'influencer e suo marito per la prima del documentario. L'influencer ha fatto la sua comparsa sul red carpet fasciata in un meraviglioso abito lungo nero di Dior tempestato di strass, con una scollatura molto profonda che da lì a qualche minuto l'avrebbe tradita.Al photocall, subito dopo il red carpet, Chiara Ferragni ha incontrato, con il quale ha posato per le foto di rito prima della proiezione. Nel momento in cui l'influencer ha salutato il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, ladi Chiara Ferragni, che non aveva il reggiseno.

È stato un attimo ma tanto è bastato perché i f, del quale la ragazza è improbabile si sia accorta. L'emozione di essere a Venezia con il suo documentario è stata molto forte per la Ferragni, che ha dichiarato di stare vivendo uno dei giorni più belli della sua vita. Solo pochi giorni fa ha condiviso un video sul suo profilo in cui piange di felicità dopo aver visto Unposted: era aprile ed era la prima volta che vedeva il lavoro finito.

L'incidente è occorso a causa della scollatura molto profonda e morbida sul seno, che si è facilmente spostata mostrando lateralmente quello che avrebbe dovuto celare. Un piccolo inconveniente per Chiara Ferragni, che sebbene sia destinato a restare negli annali della 76esima Mostra del Cinema di Venezia non influenzerà la sua esperienza in un contesto così importante e prestigioso.

La ragazza ha sempre giocato sulle sue forme poco generose, spesso ha risposto agli hater in merito difendendo con orgoglio il suo décolleté e probabilmente accadrà lo stesso nei prossimi giorni, magari stuzzicata con ironia da suo marito.