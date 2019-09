Si è svestita così! Con slip brasiliano Chiara Ferragni mostra il lato B a Portofino

La web influencer fa parlare di sé, per via della mise sfoggiata in occasione della celebrazione del primo anniversario di matrimonio con Fedez.convolavano a nozze lo scorso 1° settembre 2018, in Sicilia. E diversi giorni fa i due influencer hanno voluto celebrare il loro primo anniversario di matrimonio, passeggiando per le strade di Portofino, così come viene mostrato in una delle ultime foto pubblicate dall'esperta di tendenze.La fondatrice del blogha voluto condividere con i follower un post contenente due scatti, che la immortalano mentre è con il rapper di Cigno nero, Fedez, concedendosi del sano relax. Ma le foto pubblicate dalla web influencer non hanno ricevuto solo consensi. Su, non è passato inosservato un dettaglio visibile nello scatto "incriminato", che in poco tempo ha diviso l'opinione degli internauti. La Ferragni è ormai una delle trendsetter più seguite sui social, ma per la serie "ai posteri l'ardua sentenza", spesso la consorte di Fedez finisce nel mirino delle critiche social.

"Chiara io ti amo, ma detto con affetto... A volte hai un portamento da camionista". Queste ultime sono le parole riportate da un utente, che ha così voluto criticare l'ultima mise mostrata dalla Ferragni. Nell'ultima foto pubblicata su Instagram, Chiara mostra il lato b e indossa una brasiliana coperta da un, che non lascia molto spazio all'immaginazione e che, però, sembra non piacere a molti."Da dietro sembrate Tonino l’uccellaro e Luisa la carciofara", scrive un altro utente, sotto il discusso post dei Ferragnez. Le ultime due foto pubblicate dall'influencer sembrano, quindi, non convincere il web: "Quando i soldi non comprano la felicità, ma neanche dei vestiti decenti".