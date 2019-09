Caterina Balivo è bellissima in bikini su Instagram

Con una bellezza autentica acqua e sapone,saluta l’estate con un look mare inedito che fa breccia nel cuore dei suoi fedeli follower. Caterina Balivo è una delle protagoniste più amate del panorama televisivo attuale e, nonostante sia sempre molto indaffarata tra mille impegni lavorativi, non manca occasione per regalarsi qualche momento di sano relax trascorrendo il tempo con suo marito e i suoi splendidi figli,. Attimi di quotidianità che la Balivo ama condividere con i suoi fan su Instagram, decidendo di pubblicare qualche scatto della sua magica estate.E proprio quando i suoisi erano ormai arresi davanti all’idea di vederla indossare sempre e solo costumi interi, ecco che Caterina Balivo sorprende tutti. Nello scatto in questione, la Balivo ha scelto un bikini a vita alta dal colore vitaminico e arricchito da alcuni fiocchetti decorativi. Un costume che si rivela in realtà molto semplice, ma che comunque esalta il fisico perfetto di Caterina. “”, così la conduttrice di Vieni con me ha commentato il post.Ancora una volta, la Balivo riesce ad incantare tutti proprio con la sua semplicità. Niente pose, niente estenuanti sedute di make-up, nulla di tutto questo. Caterina ha solamente immortalato sé stessa al naturale durante un momento di tregua delle sue vacanze, tra tuffi in acqua e divertimento sfrenato con i suoi bambini. Ovviamente, in molti applaudono il fisico perfetto della conduttrice, approvando anche la scelta del due pezzi: “Finalmente in due pezzi, era ora, comunque sia sempre stupenda, complimenti” e “Se non sbaglio il prossimo anno sono 40, non li dimostri proprio! Voglio proprio vedere quelle che ti criticano se a 40 anni saranno sexy e splendide come te. Ma soprattutto non si potranno permettere un bikini come il tuo!”. Insomma, una pancia piatta e tonica tutta da invidiare nonostante lei stessa, tra i commenti, abbia scritto di aver dovuto trattenere il fiato proprio per venire bene nella foto.