Piccole celebrità : Santiago De Martino alla scuola americana dei vip

Il piccolo Santiago De Martino ha da pochi giorni iniziato lae i genitori hanno scelto per lui uno degli istituti internazionali migliori di, frequentato da numerosi figli di personaggi noti, la cui retta è piuttosto elevata. Quest'anno tra le fila degli studenti ci sarà anche, il figlio diche in questi giorni ha cominciato la prima elementare. Immancabile, per la madre, condividere un ricordo di quel giorno così importante e così la foto di Santiago con lo zaino sulle spalle ha fatto il pieno di like nel profilodi sua madre.Tra, spesso pretestuose, e i tanti complimenti per il piccolino, in molti si sono chiesti quale sia la scuola scelta per lui dai suoi genitori. È ila raccontare nei dettagli quale sarà l'istituto frequentato da Santiago De Martino, che tra i suoi compagni avrà tantissimi figli di personaggi noti.

Il bimbo, infatti, ha iniziato a frequentare l', un istituto privato in cui l'istruzione è suddivisa in quattro livelli:Ovviamente, per frequentare l'istituto è necessario pagare una retta, non certamente economica. Si parte dai 10.200 euro per arrivare a 19.500 euro se a pagare sono persone fisiche. Se la retta è a carico delle aziende i costi sono maggiori.Oltre a Santiago De Martino, l'istituto americano milanese è frequentato anche da, figli di Mario e di, ma anche da, figli dell'inviato di Striscia la notizia. Frequentano, invece, la Scuola Internazionale di Torino, figli di Gianluigi e di Alena Seredova. È certamente un investimento economico importante per i genitori ma è utilissimo per garantire un futuro ai ragazzi con un'istruzione internazionale.