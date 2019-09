Sole e Celeste nemmeno le calcoli! Michelle Hunziker ha troppe attenzioni per Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker, dopo essere tornata da, ha condiviso uno scatto suche risale ad alcuni anni fa. Si tratta di una foto nella quale si mostra insieme alla primogenita, avuta dal matrimonio col cantante. Accanto all’immagine la soubrette elvetica ha scritto la seguente didascalia:““.

Senza ombra di dubbio si tratta di una dedica d’amore per la ragazza alla quale è molto legata alla madre. Tra i vari commenti apparsi sotto il post, oltre a quelli che le facevano i complimenti sono arrivati anche quelli degli haters. Quest’ultimi, infatti, hanno reclamato le altre due figlie di Michelle, ossia Sole e Celeste, nate dal secondo matrimonio con Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non hanno solo un rapporto madre-figlia. Tra le due donne c’è qualcosa in più, infatti sono anche amiche e confidenti. Il tutto perché la differenza d’età è davvero breve. Ricordiamo, infatti, che la conduttrice di Striscia la Notizia ha messo al mondo la primogenita quando era ancora una ragazzina. Tuttavia il loro legame non piace a tutti, infatti dei leoni da tastiera si sono scatenati sotto il post in questione.