Governo Conte bis : La lista dei ministri è pronta

Il presidente del Consiglioha letto la lista deial Quirinale. Come era stato anticipato non c'è nessun vice presidente del Consiglio, il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio èper domani è previsto il giuramento e il nuovo governo entrerà in carica, sono stati riconfermati i ministri della Giustizia e dell'Ambiente Bonafede e Costa. Il nuovoè l'ex prefetto di Milano Luciana Lamorgese.

Ecco la lista dei ministri del nuovo governo

Questa la lista dei ministri letta dal presidente del Consiglio Conte: Interno, Luciana Lamorgese (tecnico); Economia e Finanze, Roberto Gualtieri (Pd); Affari Esteri e Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio (M5s); Lavoro e Politiche Sociali, Nunzia Catalfo (M5s); Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli (M5S); Difesa, Lorenzo Guerini (Pd); Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà (M5s); Innovazione, Paola Pisano (M5S); Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone (M5S); Affari regionali, Francesco Boccia (Pd); Sud, Giuseppe Provenzano (Pd); Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti (Pd); Affari europei, Vincenzo Amendola (Pd); Giustizia, Alfonso Bonafede (M5S); Ambiente, Sergio Costa (Pd); Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli (Pd); Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova (Pd); Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti (M5S); Beni e Attività Culturali e Turismo, Dario Franceschini (Pd); Salute, Roberto Speranza (Leu); Sport e alle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora (M5S). Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro (M5S).