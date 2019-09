Lo zio muore e il piccolo Daniel vende tutti i suoi giocattoli per pagargli il funerale

Una storia commovente che arriva dall'Oklahoma - negli Stati Uniti - dove il grande affetto di un nipote per lo zio, ha portato il piccolo ha prendere tutti i suoi giocattoli e a venderli per recuperare la somma necessaria a pagare i funerali dello zio scomparso. Il legame tra i due era molto forte, stavano sempre insieme ed il bimbo è rimasto sconvolto per la morte dello zio : "Mi ha detto ‘nonna voglio raccogliere fondi per mio zio Brian' ma io gli ho risposto che non sapevo come farlo, ma lui subito ha ribattuto ‘ io so come fare. Ha organizzato una piccola vendita nel nostro cortile ma non ha funzionato. Quindi ha detto ‘Portami al supermercato perché ho intenzione di raccogliere fondi per mio zio Brian, è quello che devo fare", ha rivelato Brenda Crase, la nonna di Daniel Crase.

Infine la nonna ha aggiunto : "L'ho cresciuto e mi sono presa cura di lui fin da quando è stato portato a casa dall'ospedale e oggi sono tanto orgogliosa del ragazzino che è diventato. Mi fa sentire bene perché so che ho cresciuto il mio bambino nel modo giusto, e ha l'amore nel suo cuore"