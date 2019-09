Mai visto il marito di Caterina Balivo? Ecco il bellissimo finanziere ex di Serena Autieri

Caterina Balivo haqualche giorno fa unimportante. La bella conduttrice di, programma confermato anche in questa nuova stagione televisiva, ha postato sul suo profilouna foto che la ritrae in compagnia del, a corredo dell’immagine una splendida dedica: “”. Ma chi è il bellissimo finanziere che ha sposato?

Classe 1964, romano, Guido Maria Brera ha portato all’altare Caterina Balivo nel 2014. I due si sono sposati a Capri con una cerimonia molto sobria e riservata. La coppia ha due splendidi figli, Guido Alberto, nato nel 2012, e la piccola Cora, venuta alla luce nell’agosto 2017.

Lui è unoche lavora nell’ambito dell’alta finanza. E’ il co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. Ha alle spalle un matrimonio naufragato, dal quale sono nati i suoi due primi figli. Una curiosità: per un periodo di tempo, prima di conoscere la bella Caterina, ha avuto una breve relazione con l’attrice napoletana Serena Autieri. Recentemente, in un’intervista rilasciata a, è ritornato a parlare di questo legame: “Con Serena è stato solo un flirt. Non mi innamoro facilmente. Tra uno spaghetto alle vongole da solo in riva al mare e andare a cercare una ragazza, ho sempre preferito il primo. Sarà che in una donna vedo subito i difetti, e mi fisso su quelli”