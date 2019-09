Matrimonio in vista per Liam Gallagher? Il terzo sì ad inizio del 2020

C'è un tche pare essere organizzato per il prossimo anno, dopo una proposta avvenuta fra le spiagge della. Secondo quanto è stato riportato dal, ci sarebbe un matrimonio in vista perL’ex leader deglisarebbe pronto a sposarsi per la terza e la cerimonia sarebbe stata già programmata per il prossimo anno.Liam Gallegher da sei anni è fidanzato con, che di anni nel ha 37, e pare che le abbia fatto la proposta di matrimonio qualche settimana fa, in una vacanza fra le costiere amalfitane, in presenza anche della madre del celebre cantante. Se il rumor fosse confermato da i diretti interessati, si tratterebbe per Liam del suo terzo matrimonio. L’artista infatti dal 1997 al 2000 è stato unito a Patsy Kensit e per un breve periodo, fino al 2014, con Nicole Aplleton. Ha due figli avuti da due matrimoni diversi e, nel 2013, è paventato il dubbio che Gemma fosse sua figlia legittima, nata da una breve relazione con la giornalista Liza Ghorbani, ma il pettegolezzo non è mai stato confermato.Con Debbie però, tanto da esprimere più volte ammirazione verso la sua attuale compagna, etichettandola come "la mia anima gemella". In attesa di conferme o smentite, i media fanno sapere che la madre di Debbie approverebbe il matrimonio con l’artista dissipato.