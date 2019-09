L'hanno spogliato, imbavagliato e frustato per aver rubato un pezzo di cioccolato

Una storia e delle immagini incredibili che arrivano dale raccontate da. Un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente torturato dalle guardie di un supermercato a sud didopo essere stato beccato a rubare un. Il giovane è stato spogliato, imbavagliato e frustato dagli agenti di sicurezza che hanno anche registrato tutto.

La vittima, di cui non è stata rivelata l'identità, ha raccontato che i fatti sono avvenuti il mese scorso in un supermercato della catena Ricoy di Yervant Kissajikian Avenue, a Vila Joaniza. Adesso la polizia ha aperto un'indagine e in una nota il supermercato ha fatto sapere che i responsabili sono stati licenziati al termine di un'indagine interna.