Uno schianto terrificante! La piccola di 4 anni muore mentre viaggia insieme alla mamma

Un terribile incidente che ha spezzato la vita ad un piccolo angelo che era in macchina con la mamma, è successo a Bologna sulla strada provinciale di San Vitale. L'auto in cui viaggiava la famiglia (madre, sorella maggiore e la piccola) è finita prima contro un muro e poi in un fossato a causa della perdita del controllo della vettura.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Medicina e Imola per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarle dalle lamiere. La piccola vittima è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna dove è deceduta alle prime luci di questa mattina, nonostante i tentativi effettuati dai medici per salvarla. La mamma e la sorella sono ferite ma non in pericolo di vita.