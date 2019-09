35enne trovata morta in un parcheggio : Il cane resta a vegliarla per ore

La padrona del fedele animale era morta già da qualche ora e lui è a vegliarla impedendo ai poliziotti, e ai sanitari del 118, di avvicinarsi. E' successo nella zona della stazione di. La vittima era una 35enne, artista di strada, originaria di. Per questo si è reso necessario l'arrivo di un veterinario della Asl che è riuscito in qualche modo a rabbonire l'animale. Quando il corpo della donna senza vita è stato ritrovato sulla rampa di accesso di un garage sotterraneo utilizzato come dormitorio di fortuna, la 35enne era già morta da qualche ora e a vegliarla c'era il suo cane.