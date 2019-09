Bambina di 6 anni rapita fuori scuola e ritrovata sul ciglio della strada: è la figlia del pilota. Per fortuna la piccola di soli sei anni è stata trovata viva sul ciglio della strada dopo essere statada una banda di criminali a bordo di un 4x4. Ore interminabili di paura per il pilota dopo che figlioletta è stata strappata dalle braccia della madre fuori dalla sua scuola nella periferia di, in Sudafrica. Il padre della piccolaha ricevuto in seguito una telefonata dai criminali che chiedevano due milioni di Rand (£ 110.000). Dopo 19 ore di ricerca, i rapinatori l'hanno abbandonata sul ciglio di una strada. Sta bene.