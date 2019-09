Ecco i risultati : Il Movimento 5 Stelle ha votato sulla piattaforma Rousseau

Gli attivistidanno il via libera al governo col Pd: sì 79,3%. Si è conclusa la votazione sulla, il movimento ha chiesto il voto i propri iscritti per chiedere il benestare al nuovo accordo di governo, stipulato tra. Pare che grillini hanno scelto di appoggiare la nuova squadra dell’esecutivo, esprimendo una maggioranza favorevole.Il, il 21% non ha invece concesso la proprio fiducia alla nuova alleanza di governo. È stato proprioa confermare queste percentuali. Il monte totale dei voti è di oltre 70.000, un numero che sancisce un record nella storia delle

"Sul governo nascente spero sia più solido di quello passato e spero che i partner di governo si comportino in modo più leale dei precedenti". Davide Casaleggio ha così commentato il voto degli iscritti al Movimento 5 stelle che si sono espressi a favore della nascita del governo Conte bis in alleanza con il Pd sulla piattaforma Rousseau.

La crisi c'è stata per "un gesto irresponsabile di Salvini". Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. "Al governo ci potevi stare - ha aggiunto - e hai deciso di metterti da parte".