Adesso sono inseparabili! Questo gattino randagio ha aspettato ogni giorno un cagnolino per giocare

Delfina ha ricevuto per il suo compleanno un simpaticissimo cucciolo di Pinscher, chiamato Taco. Per la donna Taco è stato un vero e proprio dono colmo di affetto e una carica di energia senza precedenti. Il cagnolino, però, non è riuscito a dare molto solo alla donna e a suo marito, ma anche a un altro animale, con il quale ha instaurato un rapporto davvero speciale. Un giorno, mentre Delfina aveva accompagnato Taco a fare i suoi bisogni, un gattino randagio di colore grigio si è sporto da sotto un'auto, incuriosito proprio dal cagnolino.

Con parecchio coraggio, il micio ha cominciato a seguire Taco, mostrandosi evidentemente in cerca di attenzioni e affetto. Così, ogni volta che Delfina portava a spasso il suo Taco, il gattino li aspettava e, puntualmente, saltava fuori per cercare un contatto con loro. A poco e poco, e con grande sorpresa della donna, i due animali sono diventati amici per la pelle.

Il gattino, che poi si è scoperto vivere solo in un garage poco lontano, dove veniva nutrito da un uomo del posto, è diventato via via più confidente e curioso. E Taco ha cominciato a ricambiare le sue richieste di amicizia, tanto da far capire alla padrona che voleva uscire a giocare con il felino, rendendo sempre più difficile il rientro a casa dalla passeggiata.

Durante un giorno di pioggia, Delfina ha visto il gattino impaurito e alle intemperie, e ha deciso di portarlo con sé a casa. Da lì, l'amicizia con Taco è diventata davvero simbiotica e commovente. Il piccolo micio si è subito sentito rassicurato dalla sua presenza, e i due sono diventati così inseparabili da arrivare persino a condividere la ciotola dell'acqua. Delfina e il marito, così, non hanno potuto far altro che accogliere con immenso affetto Tequila, il gattino intraprendente che ora è un nuovo, felice membro della famiglia!