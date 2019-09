Bellissima! Il senza veli di Selvaggia Roma stende tutti

La storica e sexycontinua a stupire i follower con degli scatti a dir poco bollenti. Selvaggia Roma sumostra tutta la sua forma fisica e lascia a bocca aperta. Selvaggia è cambiata molto dai tempi di Temptation island - in molti l'hanno anche criticata per gli eccessivi ritocchi - ma di sicura oggi è davvero unae si diverte a stuzzicare la fantasia dei fan. L'ultimo scatto la vede vestita solo con un pantalone nero a righe... sopra non ha niente e il decoltè coperto appena dalla gamba fa sognare i fan!