Monica Leofreddi : Vorrei tornare in tv ma non dipende da me

Monica Leofreddi con un post su “Instagram” ha risposto ai tanti fan che ogni giorno le scrivono per sapere quando potranno rivederla in tv, spiega che la cosa non dipenda affatto da lei: “Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv’ oppure ‘quando torni con un tuo programma?’ Io rispondo sempre NON DIPENDE DA ME” – ha spiegatosul suo profilo “” – “Lavoro da quando avevo 16 anni, il lavoro è necessità e dignità in più io ho fatto televisione e sono stata fortunata perché per me è stata una scuola di vita. Mi piacerebbe tornare ad avere un mio programma ed è per questo che vi dico mi mancate. Vi ringrazio tutti insieme per l’affetto che mi dimostrate da sempre. Non smetto di sperare!”.

La Leofreddi avrebbe voglia di rimettersi in gioco. Da molto tempo non la vediamo condurre un programma tutto suo, e in replica ad ogni foto da lei postata ogni giorno, decine di followers le scrivono di sentire la sua mancanza. Negli ultimi giorni, in tanti le hanno anche rivolto parole di conforto dopo aver saputo che alla conduzione de La Vita in Diretta ci saranno Lorella Cuccarini e Alberto Matano. I fan della giornalista avrebbero preferito che alla conduzione del contenitore pomeridiano ci fosse lei. Tra le sue ultime conduzioni, ricordiamo quella di Torto o ragione?, su Rai Uno.