Miss Reginetta d'Italia 2019 finale, Clarissa Flora si aggiudica due fasce

Clarissa Flora si è classificata tra le prime 10 a Miss Reginetta d’Italia 2019. La fotomodella e modella barese si è aggiudicata prima la fascia Lapis, come il più bel volto per la pubblicità, e dopo l'ambita fascia del settimanale di cronaca rosa, Ciao Donna.

“È stata un’edizione molto emozionante, caratterizzata dalla bellezza ma anche dalla serietà e dalla simpatia delle 64 ragazze arrivate in finale – ha dichiarato il patron del concorso Alessio Forgetta – in questo scenario unico, dove la natura e la piacevole sensazione di relax di Chianciano Terme e dei suoi abitanti, ti accoglie generosamente”.

L’agente esclusivista per Puglia e Basilicata, Miky Falcicchio, è stato premiato dall'organizzazione di Miss Reginetta d’Italia per il suo ottimo lavoro svolto. Il talent scout e manager pugliese ha commentato con soddisfazione ed entusiasmo i traguardi e risultati raggiunti da Clarissa Flora, dalle over e dai baby talento pugliesi durante questa edizione dei tre concorsi.

Miki Falcicchio ha dichiarato a iGossip.it: “Dai talent delle regioni Puglia e Basilicata non posso che essere soddisfatto. Angelica Lettini è stata straordinaria in passerella, pur essendo e vivendo la prima esperienza su un palcoscenico così importante, e si è comportata benissimo. Purtroppo non è riuscita ad accedere alle 32 finaliste. Clarissa Flora, rappresentante della Puglia alle nazionali, ha superato prima il passaggio da 64 a 32 e poi da 32 a 16, dopo aver vinto la fascia Lapis per il volto più bello d’Italia. Alla finale nazionale sì è classificata tra le prime 10 e ha vinto la fascia, secondo me la più importante tra quelle presenti, del settimanale Ciao Donna con il quale si sta avviando un rapporto di collaborazione e comunicazione per il presente e futuro".

"Sono molto soddisfatto - ha detto Falcicchio -, perché credo che questa sia una vetrina molto importante sia per Clarissa Flora che per la mia accademia, Fatti per il Successo, che ne cura l’immagine, il percorso professionale e i diritti. Sono stanco, ma molto entusiasta per le Miss e anche per la disinvoltura delle Over pugliesi e lucane e dei bambini, tra cui Rossella Persia perché si è avvicinata di più al podio ed è sicuramente quella tra gli iscritti in Academy già pronta per il professionismo. Da questo mese riparte l’accademia con più grinta e forza, proprio perché la Puglia è un bacino di talenti e opportunità. Si riparte con le produzioni, i casting e soprattutto con Miss Reginetta d’Italia, Miss Over e Talent Kids”.