Da Giulia De Lellis a Taylor Mega! Ma che ci fanno a Venezia?

“Un tempo a Venezia sfilavano solo i divi del cinema” è quanto si legge sempre più frequentemente sulle pagine dei vari influencer più o meno popolari che hanno calcato ilnegli ultimi anni. Sì perché di recente Venezia è diventato un luogo più accessibile che in passato. Vi sfilano idi tutto il mondo, certo, ma anche, alcuni dei quali diventati famosi per avere partecipato a programmi nazionalpopolari quali, il

All’edizione 2019 della Mostra del Cinema di Venezia sono arrivate, ad esempio, due top influencer: Giulia De Lellis e Taylor Mega. L’arrivo della prima, soprattutto, ha scatenato una valanga di flash. Giulia non ha mai fatto cinema eppure, soprattutto sui social, c’è chi commenta la sua sfilata proprio come se si trattasse di una diva dalla fama internazionale. Merito degli oltre 4 milioni di follower che vanta su Instagram, un numero infinitamente più alto rispetto alle sue colleghe uscite da Uomini e Donne. La De Lellis non è arrivata a Venezia per meriti cinematografici eppure per lei, accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone, i fotografi sono impazziti: è la dimostrazione che Venezia è diventata sempre più platea social, un luogo da sfoggiare come uno status symbol, coadiuvati dai brand che sponsorizzano la sfilata e formano abiti, scarpe e make-up.

Molti altri personaggi che quest’anno hanno sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia vengono dal Grande Fratello. Alcuni tra loro erano degli sconosciuti prima di varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Oggi li si vede sfilare sorridenti, sempre bellissimi, accanto ai grandi volti del cinema internazionale. C’era Carolina Marconi, ad esempio: protagonista del Grande Fratello nel 2004, ha calcato il tappeto rosso del film Ad Astra. C’erano anche Francesca Rocco, ex GF14 tornata recentemente in tv in virtù della crisi del suo matrimonio con il collega di reality show Giovanni Masiero, e Margherita Zanatta, oggi speaker radiofonica popolarissima sui social.

Viene da Uomini e Donne anche Sonia Lorenzini, altra ex tronista che ha sfilato sul red carpet del film Wasp Network con il fidanzato Federico Piccinato. La Lorenzini è una habitué: a Venezia era già stata lo scorso anno. Ex del dating show condotto da Maria De Filippi anche Andrea Cerioli e la compagna Arianna Cirrincione, così come Giorgia Lucini, ex tronista recentemente diventata mamma. Presente anche Alex Belli, attore diventato noto per avere partecipato alle riprese della soap opera Centovetrine. Ex dell’Isola dei famosi, ha sfilato abbracciato alla compagna Delia Duran. Sì, non è necessario avere fatto un film trasmesso nei cinema di tutto il mondo per sfilare a Venezia. Fondamentale è esserci, indossare gli abiti giusti e augurarsi che se ne parli.