Omicidio choc a Siena! 84enne massacrata di botte nel suo letto

Ammazzata di botte nel suo letto. Omicidio nella notte a Cetona, in provincia di Siena. Una donna di 84 anni, Marisa Tosoni, è stata trovata morta nel proprio letto nella villetta in cui abitava, "Villa Cristina", sulla Strada provinciale 21. Dai primi rilievi pare che la morte della 84enne risalga ad alcune ore fa, nella notte tra lunedì e martedì. Qualcuno l'ha aggredita a letto, forse nel sonno, accanendosi su di lei brutalmente fino a ucciderla a botte. Sul posto sono intervenuti per le indagini i carabinieri del nucleo investigativo di Siena e il nucleo operativo di Montepulciano. I carabinieri stanno ascoltando il figlio 45enne dell'anziana donna, Angelo Del Ticco : è lui l'unico sospettato al momento. Il figlio si trova ancora nella villetta guardato a vista dai militari dell'Arma e viene interrogato dal sostituto procuratore Siro De Flammineis.