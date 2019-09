La più sexy della rete! Naike Rivelli fa lo yoga in perizoma

Naike Rivelli continua a infiammare i social postando foto delle sue foto bollenti mentre fa yoga. L’ultima foto è l’apoteosi della sensualità: Naike è a testa in giù e mostra – in– il suo monumentaleDopo gli scatti che la ritraevano mentre faceva yoga con un’amica, completamente nuda, una mano a coprire le zone intime, la figlia di Ornella Muti torna a provocare i follower di Instagram. Esibizionista e disinibita, Naike non si vergogna a mostrarsi in tutta la sua bellezza e flessibilità. Sì, è una donna che non ha filtri. E una che ama far parlare di sé.

Basta dare una scorsa al suo profilo Instagram per rendersi conto che Naike Rivelli ama mostrarsi senza veli. Ha un corpo pazzesco e il merito è senz’altro dello yoga che pratica con costanza e dedizione. Ma per i suoi fan quelle pose sono di più. Perché accendono l’eccitazione… Starà pure meditando, Naike, ma medita in bikini. E con le forme in vista. E i fan non possono non notarlo…

“Bellissima questa posizione” , sono alcuni dei commenti che si leggono sotto alle sue foto. E ancora: “In tutti i casi, gran bel lato b, nessun pittore può dipingerlo così bello e armonioso”. Ma qualcuno ha fatto dell’ironia: “belle le ciabatte…” , “col cuscino siamo buoni tutti…”. Qualcuno è stato molto scurrile e qualcuno davvero maleducato: “Come ti sei sentita quando è arrivato un po’ di ossigeno al cervello???”. Ma Naike se ne frega delle critiche, anche perché ci è abituata.

Di recente anche mamma Ornella Muti ha iniziato a fare yoga con la figlia, come dimostrano i video postati sempre da Naike. Mamma Ornella, però, pratica questa disciplina in modo più sobrio e, soprattutto, con più vestiti addosso. Certo, è un po’ più impacciata della figlia ma pratica lo yoga da meno tempo e sta prendendo la mano.