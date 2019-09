Hai solo poche settimane di vita! Millie ha un tumore al cervello ma guarisce e torna a scuola

Tragicamente, la madre di Milli, Monika , 47 anni, ha appreso che il suo cancro al seno era tornato pochi giorni dopo l'intervento della figlia. La donna vive con la stessa rara disposizione genetica della ragazzina. Meno di 1.000 persone al mondo convivono con la stessa malattia. La pagina GoFundMe aperta per aiuto la famiglia di Milli è ancora aperta e ha visto 2.700 persone donare $ 170.000 in tre mesi.

“Milli è tornata dalla Germania, sta bene e ora torna a scuola con sua sorella di 15 anni Tess”, hanno raccontato i famigliari. Commovente è il ringraziamento del padre, Grant Lucas, all'equipe del dottor Teo, che non si è arresa nonostante le basse aspettative di vita: “Grazie Charlie Teo, se avessimo ascoltato i dottori australiani, il miracolo non sarebbe stato possibile e avrei perso la mia bambina”.

“Milli Lucas ha combattuto con il cancro al cervello terminale negli ultimi tre anni. Solo pochi mesi fa non rispondeva ai trattamenti e aveva solo poche settimane da vivere, ma Milli e la sua famiglia non erano pronti a rinunciare”, hanno scritto della ragazza di Perth.

Per tutti è " Miracle Milli” ... alla ragazzina erano stati dati pochi mesi di vita all'inizio di quest'anno a causa di tumore al cervello , ma la piccola è quasi completamente guarita. Miracolosamente, è già tornata a scuola dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico pionieristico dal dottor Charlie Teo, che ha spazzato via il 98% della massa tumorale del tronco cerebrale. La Dr Charlie Teo's Foundation ha condiviso un aggiornamento sulla situazione di salute della dodicenne, che soffre della rarissima sindrome Li-Fraumeni, affermando che la sua storia è una "speranza e un coraggio incredibile".

