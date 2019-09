Ladri in casa della defunta durante il funerale! L’appello della figlia su Facebook

Sono entrati in casa rubando tutto quello che hanno potuto. Oggetti preziosi, di valore, ricordi, soldi, ori. Tutto quello che potrebbe esserci in un'abitazione di una donna di una certa età. Peccato che quella donna fosse morta da pochi giorni e quando i ladri sono andati per rubare era in corso proprio il funerale.

A casa non c’è nessuno perché tutti stanno partecipando ai funerali della proprietaria e, complici forse anche i manifesti funebri, ne approfittano i ladri che entrano e indisturbati portano via di tutto. È quanto accaduto nei giorni scorsi a una famiglia di Alpignano, nel Torinese. I ladri si sono presentati nella casa della defunta proprio mentre tutti i suoi cari stavano partecipando alle esequie. Come riportato dai quotidiani locali, i familiari della donna deceduta nei giorni scorsi ad Alpignano hanno sporto denuncia ai carabinieri dopo il furto subito, nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, all’interno dell’alloggio della parente situato in via Don Murialdo e lasciato incustodito appunto per assistere alla cerimonia funebre.

Lo sfogo della figlia della defunta – “Ci tengo a portarvi a conoscenza di un fatto increscioso, consapevole che solo l'informazione e la solidarietà reciproca potrà combattere questo triste fenomeno che ieri io e la mia famiglia abbiamo dovuto vivere. Durante la cerimonia funebre di nostra madre, oltre alla nostra grave perdita, abbiamo dovuto subire l'oltraggio di trovare al rientro della sepoltura la casa di mia madre derubata delle sue cose più care: i suoi abiti gettati a terra, la nostra intimità violata. Questo non vuol essere uno sfogo emotivo, non c' è perdita maggiore di quella che abbiamo dovuto subire per la sua prematura dipartita. Ma voglio che sappiate che i tiletti per questi ladri non sono altro che offerte di lavoro con giorno e orario nel quale intervenire. Quindi non lasciate le case incustodite, né quella del defunto né quella dei loro vicini di casa perché subiranno anch'essi il premuroso intervento dei ladri”, le parole, con l’appello lanciato anche su Facebook, della figlia della defunta. Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri di Alpignano che stanno lavorando per identificare i ladri.