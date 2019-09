Assessore comunale di Fratelli D’Italia sorpreso dai carabinieri ad acquistare cocaina

, esponente didi 29 anni e, in provincia di Ferrara, è stato segnalato come assuntore di cocaina dopo essere stato scoperto ad acquistare droga dai carabinieri. "".

Lo spacciatore che gli ha venduto la dose è stato arrestato, ora si trova ai domiciliari. L'assessore si è invece dimesso, dopo essere stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga. Il giovane politico, 29 anni, è stato sorpreso durante un controllo di routine dei carabinieri del paese. Vista l'eco suscitata dall'episodio, l'assessore è stato costretto alle dimissioni. Il segretario provinciale di Fratelli d'Italia si è dissociato. Non solo dal fatto, proprio dalla persona: "Non lo conosco, credo sia semplicemente un nostro simpatizzante non iscritto al partito".