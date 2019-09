Sesso? Barbara D’Urso senza freni lascia tutti senza parole

Barbara D’Urso non si trattiene e rivela tutto., ammissioni, confessioni che mai avremmo pensato. La conduttrice più amata di Mediaset, insieme a Maria De Filippi, stupisce i fan con delle parole che rimarranno negli annali di gossip. Sono gli ultimi giorni di vacanza per lei, prima di tornare ad assediare il bunker di Cologno Monzese, il suo vero e proprio regno, dove sta organizzando la prossima stagione televisiva.Tra uno scatto e l’altro, tra un’intervista e un pensiero ai programmi di autunno e inverno, ecco che. Lo aveva annunciato ieri notte e già stamattina era online per raccontarsi senza veli, senza filtri e soprattutto senza mezzi termini. L’opzione scelta è stata ovviamente Instagram, dove i suoi follower le hanno inviato domande di tutti i tipi e lei ha risposto in maniera carinissima.



Sincerità, curiosità e niente peli sulla lingua, soprattutto quando si arriva in ambienti abbastanza privati. Barbara D’Urso pubblica le domande di tutti, anche di chi la critica, anche dei soliti hater e leoni da tastiera che non perdono mai occasione: “Ma quando avremo il piacere di non rivederti più?” scrive un utente in maniera velenosa. Lei non ha problemi a rispondere, anzi, lo fa con grandissima eleganza: “Spero il più tardi possibile. Intanto posso consigliarti (mentre sono in televisione) di cambiare canale… O fare una passeggiata… O l’amore con chi ami. #peaceandlove.”



Proprio su questo molti utenti le chiedono come gestisce emotivamente gli insulti e le critiche, Barbara D’Urso risponde così: “Me li faccio scivolare addosso e mando pensieri positivi. Chi insulta non è sereno, quindi gli auguro serenità.” Poi ecco le domande private, prima sul seno che molti credono rifatto (ed è arrivata la solita smentita) poi su argomenti bollenti: “Quanto è importante per te il sesso?” le chiede seguace su Instagra. Ecco la sua risposta: “Sesso? Magari! Se mi innamorassi… Ma succederà, lo so.”



Vicina al suo pubblico, disponibile e amica di tutti, anche di chi la critica, Barbara D’Urso stupisce tutti. E con delle semplici risposte si accaparra le simpatie anche del web, in attesa di iniziare la prossima stagione televisiva più carica che mai. Come sempre, d’altronde.