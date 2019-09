Hai il c**o molle e flaccido! Il vestito di Chiara Ferragni è trasparente e si vede tutto

hanno deciso di festeggiare il loro anniversario diin un modo tutto loro e tutto romantico... un week end speciale a. Ovviamente hotel di lusso, ovviamente cena a lume di candela con tanto di passeggiata mano nella mano nel piccolo porto locale. Ma c’è un dettaglio che non è piaciuto per niente ai fan.Il problema era proprio il vestito indossato per l’occasione da. L’outfit dell’influencer, o meglio dell’imprenditrice digitale, era veramente molto, ma molto particolare. E non è piaciuto a gran parte degli utenti del suo profilo, social dove condivide praticamente ogni cosa, con commenti che non si limitano a criticarla, ma addirittura a deriderla se non persino a insultarla. Non è la prima volta, ultimamente, che succede una cosa simile: la Ferragni era stata infatti colpita nel famigliare proprio negli ultimi giorni.Stavolta a finire incriminato è stato un vestito troppo trasparente che le metteva in mostra in maniera spudorata e rovente il lato b. Si vedeva infatti tutto di Chiara Ferragni: dall’intimo al reggiseno, passando per gli slip. Una scelta troppo audace e per molti di cattivo gusto, visto anche l’ambiente elegante e raffinato di Portofino. Ed ecco la solita sagra dei commenti: “Qualcuno mi può spiegare il senso di questa foto? Girata di spalle cosa vuoi farci vedere? Il tuo sedere flaccido e molle????”.“È necessario mostrarci il culo?!? Che tristezza”, “Un vestito di una volgarità pazzesca, sei in un posto bellissimo, di classe e molto romantico o sulla statale?”, “Che vestito sconcio… Povera Italia…”. Ma non si fermano qui i commenti negativi sotto la foto di Chiara Ferragni: “Vabbè potevi anche non metterle le mutande dai”, “Brava chiara fai bene a metterti la zanzariera che è pieno di insetti la”, “Ma mi sa che non è più fashionblogger, ma fashionporn”.