Streaming Juventus-Napoli : Come vedere la partita in diretta e formazioni

In campo per la seconda giornata di, alle ore 20:45 il calcio d’inizio del big matchall’Allianz Stadium di. La partita verrà trasmessa ine in esclusiva da(canale 202/473 sul digitale) e su Sky Sport Uno (canale 251). Gli abbonati Sky potranno vedere la partita in streaming su tablet, pc e smartphone su SkyGo.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian, Insigne; Mertens.

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport: "Chiellini? E' un'assenza molto importante. Purtroppo sono infortuni che fanno parte del mestiere. Lui fortunatamente ha reagito bene, era carico per iniziare questo percorso che lo riporterà in squadra a marzo, quando si deciderà la stagione e avremo bisogno di lui. Ora sta a noi sopperire a questa grande mancanza, dando di più, ognuno di noi. Quanto vale Juve-Napoli? Vale tre punti, vale tanto. Ci darà delle risposte importanti su questo percorso che abbiamo cominciato con Sarri. Siamo contenti di giocarla in casa perché i nostri tifosi ci daranno una spinta in più".

Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le