Drammatico incidente in pista! Muore il pilota Formula 2 Anthoine Hubert | Video

In seguito all'incidente occorso al secondo giro di Gara-1 a Spa-Francorchamps, Antoine Hubert ha perso la vita. Il pilota francese, 22 anni, è morto in seguito al terribile incidente avvenuto nella prima gara di Formula 2 sul circuito di Spa, in Belgio, a margine del Gran Premio di F1 in programma domani, domenica 1 settembre. Hubert, coinvolto nello scontro insieme all'americanoe al giapponese, è deceduto per le ferite riportate.

Correa, anche lui portato in ospedale, ha riportato la frattura delle gambe. Miracolosamente illeso Sato, unico ad uscire dalla vettura sulle sue gambe dopo il terribile schianto. L'incidente è avvenuto su una delle parti più veloci del circuito belga, il Raidillon de l'Eau Rouge, dove la pista sale rapidamente dopo una discesa.