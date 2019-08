Paola Caruso : Barbara D’Urso è la madrina di mio figlio Michelino

Barbara d'Urso madrina del figlio di Paola Caruso, una gravidanza difficile, portata avanti senza ilma con il sostegno e la grande amicizia della conduttrice. Paola Caruso in un’intervista rilasciata al, ha parlato del rapporto affettuoso che la lega a, Paola dice: “Devo tutto”.è diventatada qualche mese e nonostante tutto ha dovuto superare moneti molti difficili e a questo proposito non nega che l’aiuto che le è stato offerto da Barbara sia stato fondamentale. Ricordiamo infatti che soprattutto grazie alla D’Urso Paola sia anche riuscita a, che sognava di conoscere da molto tempo.

La showgirl racconta che Barbara è anche stata scelta come madrina per il battesimo di suo figlio Michele: “Ci tengo a ringraziare una persona speciale: Barbara D’Urso. Le devo tutto: è la madrina e l’angelo di mio figlio, nessuno mi è stato vicino quanto lei. Michelino è fantastico. Ha trasformato le mie giornate e tutta la mia vita, non avrei potuto desiderare di più. Ho sofferto per aver fatto tutto da sola, visto che il padre non ne ha mai voluto sapere. Ma a un certo punto è scattato in me qualcosa di forte e speciale. Ho capito che io e il mio bimbo saremmo bastati a noi stessi. E ora a me interessa solo che sia felice e che stia bene”. In questo periodo Paola Caruso ha ritrovato l’amore accanto a Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island.