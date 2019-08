Voleva divertire i colleghi! Infermiere usa la vagina di una paziente disabile come manichino da ventriloquo

Una storia surreale e grottesca raccontata dalnella clinica, in Galles, l'infermiere - se così si può chiamare -dopo l'immondo gesto ha cercato di giustificarsi sostenendo di di essersi “”. Almeno per adesso non potrà più eseguire esami intimi o procedure cliniche e non dovrà essere l'infermiere responsabile di alcun turno.

William Kennedy "ha fatto a usato la vagina della paziente e ha detto: ‘Ciao, mi chiamo Paziente A’" mentre esaminava la donna durante una visita. Ma Kennedy ha affermato che la "situazione socialmente imbarazzante" è stata sproporzionata e ha spiegato di essersi “dimenticato di prendere le sue medicine”. L'infermiere ha anche incolpato i testimoni per quello che era successo.

Kennedy è stato condannato per i maltrattamenti nei confronti della paziente , peraltro disabile, presso la Corte di Gwent il 20 febbraio dell'anno scorso e ha ricevuto un ordine comunitario. La condanna è stata comunicata al suo attuale datore di lavoro presso il Royal Gwent Hospital di Newport.

Laha concordato una serie di condizioni da porre a Kennedy nei prossimi 18 mesi: gli sarà vietato eseguire esami intimi o procedure cliniche e non dovrà essere l'infermiere responsabile di alcun turno. Dovrà inoltre rimanere sotto controllo diretto in ogni momento durante il lavoro e dovrà riferire a un responsabile di linea una volta al mese per discutere della sua professionalità.

Il presidente del panel che ha valutato Kennedy, Philip Sayce, ha dichiarato: "Sono state sollevate preoccupazioni in merito alla condanna del sig. Kennedy durante la discussione dell'incidente con il suo agente di libertà vigilata. Inoltre, vi erano dubbi sul fatto che avesse o meno rivelato i dettagli della sua condanna quando cercava un altro lavoro." Sayce ha affermato che le prove "hanno sollevato preoccupazioni reali sulla sicurezza dei pazienti”.