Scomparsa Ylenia Carrisi! La foto pubblicata dalla sorella Cristel è da lacrime

La sorella di Ylenia,ha avuto una bimba il 3 agosto scorso, come già annunciato dai media, ma ciò che non si sa è che la figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi ha scelto di fare un omaggio alla sorella Ylenia. Il nome completo per la piccola è. Il 10 agosto Cristel carini, la figlia di, dal 2016 moglie dell’imprenditore croato Davor Luksic, ha dato alla luce una bambina. La prima a dare la notizia era stata proprio la neo nonna, pubblicando su Instagram la foto della manina della nipote: «Quella manina che la sua mamma non lascerà per il resto della vita», aveva scritto la cantante piena di tenerezza.Per, arrivata a poco più di un anno da quella di Kay, nato nel maggio 2018. «Aspetto una bambina», aveva annunciato lei stessa piena di gioia lo scorso marzo, ospite di Domenica In insieme alla sorella Romina Jr. «Sono al quinto mese, nascerà comodamente a Ferragosto, penso che i medici saranno molto contenti», aveva aggiunto scherzando. Cassia invece non si è fatta attendere troppo, schivando di qualche giorno il fatidico 15. È arrivata sabato 10, in una clinica di Zagabria.

La giovane neo mamma è stata è stata raggiunta dalla madre, Romina Power, che poco prima del parto aveva pubblicato sempre via social una serie di scatti che la vedevano impegnata a scegliere dei completini per lae annunciando, seppur indirettamente, la nascita imminente. Per la figlia, come è noto, Cristel ha scelto un nome particolare: Cassia. Ma nessuno, fino a poche ore fa sapeva che il nome non è completo. La neo-mammina bis ha voluto rendere omaggio alla sorella,, scomparsa in circostanze misteriose nel 1993 mentre si trovava a New Orleans.Suha pubblicato uno scatto di alcuni regali arrivati per festeggiare ladella bimba. Nella foto si notano una cornice, un peluche di Minnie un dondolo a forma di cigno con inciso sopra. Un vero omaggio per la sorella scomparsa nel capodanno del 1994, un dolore che per la famiglia Carrisi non si è mai spento.

“My beautiful Ylenia with Muffy far away and long ago when summers were long and joyful (La mia Ylenia con Muffy lontano e molto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose”) ha scritto poche settimane fa pubblicando una foto che la ritrae insieme alla figlia Ylenia. Dall’ultimo post di Romina si evince il dolore provato per la figlia Ylenia, della quale, seppur a distanza di molti anni dalla scomparsa, la Power continua a ricordare nostalgicamente i momenti di felicità e spensieratezza condivisi insieme.