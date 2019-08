Non è neanche andata in galera! La mamma-mostro costringe figli di 3 e 5 anni a mangiare feci del cane

Una "" dell'costringeva i suoi figli, di 3 e 5 anni, a mangiare le feci del cane., è riuscita ad evitare la galera con un patteggiamento della pena.Sembra un rquello che è stato riportato sulle pagine delappena qualche giorno fa, eppure si tratta di una true story, una storia vera. Così,, 34 anni, ha sfangato il carcere nonostante si sia macchiata di uno dei reati più terribili ascrivibili ad un genitore: il maltrattamento di minori. Sì perché "la mamma-mostro", così come la definisce il tabloid inglese, ha ben pensato di, di 3 e 5 anni, con le. Difficile a credersi ma è tutto documentato agli atti.Quando la donna è stata, nella sua casa di Miami, in Oklahoma, i due fratellini erano talmente deperiti da necessitare un trasporto d'emergenza presso il più vicino ospedale per essere intubati. Secondo il rapporto del tribunale, infatti, la. Hanno davvero rischiato di morire.La rivelazione choc è stata fatta proprio dalla femminuccia che, dopo l'allontanamento da casa, avrebbe confessato agli operatori del Dipartimento di Servizi Umani l'atroce supplizio cui era costretta ad ogni pasto:. Gli accertamenti medici a cui sono stati sottoposti i due fratellini hanno provato la presenza di ossiuri parassiti nell'intestino, ovvero, di batteri contraibili esclusivamente a seguito dell'assunzione di feci canine. Dunque, la bambina non aveva mentito.Per questo motivo, lo scorso venerdì, Mary Elizabeth Moore è statama, mediante la, è riuscita ad. La donna avrebbe fatto un appelloper garantirsi, almeno temporaneamente, lo stato di libertà.Secondo il diritto penale dell', quando un imputato discute l'ammissibilità del motivo di impugnazione, riesce a mantenere lo stato di innocenza pur ammettendo che vi sono prove sufficienti per una condanna severa. In buona sostanza, non ammette la colpevolezza ma riconosce la sussistenza di un reato. "È il caso di abbandono infantile peggiore che abbia mai visto – ha riferito il sottosegretario della contea del Delaware, Tracy Shaw ai microfoni di– Se qualcuno non lo avesse segnalato, dai registri dell’ospedale e secondo l’esperto di abusi sui minori che li hanno esaminati a Tulsa, si evince che probabilmente sarebbero morti”.Nell'attesa che si compia il giudizio, i due fratellini restano ricoverati in ospedale. Le loro condizioni sarebbero ancora molto critiche e continuerebbero ad essere alimentati mediante sondino nasale.