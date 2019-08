Amazzonia, Bolsonaro e gli incendi in una china di credibilità internazionale

Nella giornata di martedì almeno mille nuovi principi di incendio. Da inizio anno 800 mila roghi in, metà dei quali nella foresta. Ilha finalmente proibito che si, mentre le statistiche ufficiali mostrano che l'agosto del 2019 è il mese in cui si sono registrati più incendi forestali nello

Con un decreto pubblicato giovedì il governo di Jair Bolsonaro ha stabilito che per un periodo di 60 giorni i responsabili della protezione forestale potranno autorizzare i roghi dei campi solo in caso di controllo fitosanitario, per prevenzione e lotta contro gli incendi e per le coltivazioni di sussistenza per gli indigeni.