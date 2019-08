Il bikini di Francesca Cipriani quasi esplode e i fan esultano

La 34enne showgirl e maggiorataè diventata famosa per aver partecipato al. Dopo il reality è diventata opinionista nel programma di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso e ha sempre fatto parlare di sé... soprattutto per le sue misure abbondantemente maggiorate dalla sapienti mani di qualche chirurgo. E visto che ci sono ed è davvero difficile nasconderlo, la Cipriani non perde mai occasione per mostrarle e far scatenare il suo

La Cipriani adora il suoe ne va fiera.. Le ultime foto inche ha postato suhanno scatenato le fantasie più proibite dei suoi ammiratori. Eccolo con il pezzo di sopra è un po’ troppo piccolo e il suo seno non riesce a starci dentro… “” scrive Francesca Cipriani nella didascalia della foto. I fan le regalano migliaia di cuoricini e le scrivono commenti entusiasti. “” scrive un fan che non riesce a smettere di guardare quella foto. “”, “”, “”.