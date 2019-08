Raz Degan confessa : Ho fatto l’Isola per soldi. Mia madre stava male!

Isola dei Famosi,e la dolorosa verità due anni dopo: "Perché ho dovuto partecipare", dramma privato. Raz Degan torna a parlare dell’Isola dei Famosi e svela perché accettò di partecipare al reality. Regista, sportivo, attore, ma soprattutto viaggiatore instancabile, Degan ha preso parte a una delle edizioni del reality di, sorprendendo tutti. Con la sua schiettezza e l’amore per la natura, è riuscito a conquistare il pubblico che l’ha eletto vincitore. Complice anche la forza del suo sentimento nei confronti di Paola Barale, la showgirl e compagnia di vita mai dimenticata, sbarcata in Honduras per sostenerlo.Dopo il successo nello show,e di lui non si è saputo più nulla. A distanza di anni l’attore ha raccontato di aver detto tanti “no”, rifiutando molti ruoli in tv e di aver partecipato all’Isola dei Famosi per un motivo preciso: i soldi.“Ho accettato per soldi – ha confessato -: mia madre era malata”. Raz non sembra ricordare con grande entusiasmo l’esperienza dell’Isola. “Laggiù ho incontrato molta ignoranza – ha svelato -, i paguri hanno più dignità, però la natura era un regalo che mi ha caricato nell’anima”. In seguito Degan ha rifiutato quasi tutte le proposte che gli sono arrivate: “Dire certi no ti rende più forte – ha detto -: più lo fai, più capisci che viviamo in un mondo virtuale. Auguro a tutti i giovani di sapere staccare il telefono per piantare un albero o dei pomodori”.Nel frattempo l’ha realizzato un nuovo progetto. Si tratta di L’ultimo sciamano, un film che è stato prodotto insieme a Leonardo DiCaprio ed è andato in onda sia su Netflix che su Sky. L’attore ha svelato di aver vissuto momenti molto difficili durante le riprese.“Tutti vedono che è stato su Sky e in America su Netflix o che l’ha coprodotto Leonardo DiCaprio – ha detto -, ma nessuno immagina che, per farlo, sono stato vicino alla morte, alla depressione, alla stregoneria, ai piranha, a pazzi che si credono sciamani capaci di guarire il mondo. Ma uno sciamano vero, Pepe, l’ho trovato. È stato un viaggio e la destinazione finale ancora non la so. La ricerca è questo: conoscersi, superare i propri limiti, entrare in contatto con se stessi”.