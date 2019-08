Governo Conte bis : le parole di Maio e la dura reazione di Salvini

Il presidente della Repubblica,, ha conferito l’incarico di formare il nuovo governo a, che ha accettato con riserva. Sono iniziate, nella Sala dei Busti di Montecitorio, le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato con i piccoli gruppi di Camera e Senato., intanto, ha fatto sapere che domani non parteciperà all’incontro del presidente con la delegazione della. Non ci saranno neppure i capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.





Matteo Salvini non è più ministro dell’Interno e già un primo segnale di discontinuità arriva dalla capitale proprio nel giorno dell’inizio del secondo mandato di Giuseppe Conte: dal Tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, che si è tenuto in Prefettura questa mattina, arriva l’indicazione che per ora le operazioni di sgombero si fermano.

“Non è il governo della salvezza nazionale, – ha detto Salvini commentando il Conte bis – è il governo della salvezza personale di qualche politico che non sarebbe mai stato rieletto. Faremo opposizione durissima a un esecutivo che non solo è minoranza nel Paese, ma anche in Parlamento. Stanno già litigando per le poltrone, non ritirano le querele fra di loro, hanno Grillo che non vuole politici al governo. Non è ancora nato, ma è chiaro che si tratta di un governo che è solo contro Salvini e vuole riaprire il business dell’immigrazione clandestina. Conte parla di ‘nuovo Umanesimo’, ora manca che risolva il problema della fame del mondo e della caduta dei capelli”.

Anche daCon un breve post pubblicato sul suo profilo Facebook, il capo politico del Movimento 5 Stelle aggiorna sullo stato dei lavori per la costruzione del programma comune del nuovo governo Conte.

“Dobbiamo mettere al centro le persone e i loro problemi. Impostiamo un metodo di lavoro per rimettere al centro i cittadini e stamani siamo qui, alla Camera, proprio per questo”, spiega Di Maio, ribadendo la sua valutazione sulle voci che lo vogliono ancora in bilico per il posto di vicepresidente del Consiglio: “Stamattina siamo al lavoro sui temi, sui contenuti, sulle cose da fare. E subito. Il dibattito sugli incarichi non ha mai appassionato il MoVimento 5 Stelle, anzi”.