In trenino al mare con l’Unitalsi apuana per portare malati e persone disabili a Lourdes

La sezione di Massa dell’Unitalsi () ha organizzato per domenica1 settembre un trenino speciale per trasportare dalla città a Marina di Massai malati e le persone in difficoltà che partecipano alle iniziativedell’associazione. In trenino dunque per portare i malati e le persone disabilial mare ma anche e soprattutto per fare un’esperienza condivisa dispensieratezza e felicità“Siamo felici di essere riusciti ad organizzare una giornata spensierata afavore degli ammalati e delle loro famiglie – spiega il presidente dellasottosezione apuana Germano Mutti – per permettere loro di partecipare edi vivere momenti gioiosi di condivisione con i nostri volontari (dame ebarellieri), gli ausiliari e alle persone vicine.”

“Il trenino, appositamente predisposto, ci accompagnerà dalla chiesa di SanPio X retta da don Alvaro(Assistente Spirituale Unitalsi di Massa-Carrara ecorrettore della Fraternita di Misericordia “San Francesco” di Massa) fino aMarina di Massa, dove abbiamo preparato un apericena da condividere tuttiinsieme in spiaggia presso la struttura balneare della Croce Rossa. Vogliamoringraziare pubblicamente tutti i volontari ed il presidente della Croce RossaGiorgio Ricci per la disponibilità sempre dimostrata e per i mezzi messi adisposizione per l’occasione.Queste iniziative rappresentano la conferma che le attività messe in campodalla nostra associazione sono di grande rilevanza per gli ammalati, per idisabili, per le famiglie in difficoltà, per i meno fortunati, soprattutto grazieall'impegno di tutte le persone che volontariamente offrono il loro tempo, enon solo, a servizio degli altri.

“L’Unitalsi è attiva – prosegue il presidente Mutti – con svariate iniziative alivello nazionale e anche locale: oltre ai pellegrinaggi, organizziamo giornatedi fraternità con gli ammalati, nelle case di riposo, nei centri per disabili,prestiamo assistenza alle famiglie di bambini ricoverati all'Ospedale delCuore, distribuiamo pasti ai poveri e tanto altro ancora grazie all'impegno deinostri volontari” Il presidente ricorda che di recente al teatrino della chiesa diVia San Giuseppe Vecchio a Ronchi si è tenuta una folta e applauditarappresentazione della commedia in massese “Palanche e parenti”commedia (liberamente tratta dall'opera Gianni Schicchi di Giacomo Pucci)ad opera della Compagnia dialettale dilettantistica “Dò risate ‘n masseso”.

Dall’ 8 al 13, poi, saremo a Lourdes col pellegrinaggio toscano insieme ainostri ammalati e loro familiari”. Per portare avanti le nostre molteplici attività– continua il presidente - abbiamo lanciato un appello alle persone chevogliono impegnarsi nel volontariato e che mettano a disposizione qualcheora del proprio tempo per rendersi disponibili a portare avanti le nostreazioni. Sono soprattutto i giovani che possono fare molto anche a favore ditanti loro coetanei disabili per accompagnarli nelle più svariate iniziative.”Per informazioni sul volontariato, sulle iniziative e pellegrinaggi, è possibileprendere contatto al numero di cellulare 3356834188.