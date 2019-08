Una valle di lascrime! Dopo Antonella Fiordelisi anche Francesco Chiofalo piange in video

Nuovoai danni di, che ora si dispera su Instagram e rivela che la ragazza è andata via di casa. La vicenda del presunto tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi si arricchisce di un nuovo tassello e dopo il racconto della schermitrice e il racconto dell'ex del modella, adesso è lui a comparire in video per dare la sua versione dei fatti. Nelle scorse ore Francesco Chiofalo aveva preferito lasciare un messaggio scritto nelle sue storie ma adesso ha deciso di mostrarsi con tutto il suo dolore.alcune storie, mostrandosi in lacrime per il dolore e la paura di aver perso Antonella Fiordelisi. Il ragazzo non ha negato quanto affermato da Antonella e nemmeno quanto detto nelle sue storie da Aurora, la sua ex ragazza con la quale avrebbe tradito la sua attuale fidanzata.

Nel video tra le lacrime, Chiofalo dice: “Antonella se ne è andata di casa e io sto male come non sono mai stato male in vita mia. Sto male da morire, perché io quella ragazza la amo e quanto è vero Iddio faccio tutto per riprenderla, di tutto. Io non riesco a parlare adesso, ma quando mi riprendo cercherò di spiegare meglio questa situazione. Ma io la amo, la amo da morire.”Uno sfogo accorato da parte dell'uomo, che siper aver perso la sua fidanzata. Antonella Fiordelisi non ha aggiunto altro per ora a questa vicenda, si è limitata a esternare la sua rabbia e il dispiacere per aver subito un presunto tradimento e poi ha per ora scelto la via del silenzio. Stando alle parole di Chiofalo, in queste ore l'ex schermitrice avrebbe fatto le valige e se ne sarebbe andata di casa, lasciando il modello ma non è chiaro se questa sia una scelta definitiva o solo un gesto dettato dalla rabbia del momento.