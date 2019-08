Ma quanta pasta ho mangiato in Italia? Il pamtalone di Heidi Klum non si infila

Momento ilarità per, che nel provare un paio di pantaloni della collazione die regalati dall'influencer gioca sul fatto che non le stiano, attribuendo la colpa alle abbuffate italiane. Anche per Heidi Klum le vacanze sono finite e per laè tempo di tornare a casa. La splendida modella tedesca ha trascorso diversi giorni in Italia, dove si è concessa un soggiorno nella magnifica cornice dell'isola di Capri.

È qui che ha sposato l'affascinante cantante Tom Kaulitz a bordo di un lussuoso yacht all'ombra dei faraglioni. Tanto mare, sole e divertimento per Heidi Klum, che ha anche deliziato il palato con le prelibatezze locali, subendone poi le conseguenze. Pare, infatti, che la modella abbia preso qualche chilo alla fine delle vacanze, come ha dimostrato sui suoi social con un siparietto ironico, durante il quale la modella ha comunque mostrato il suo lato più hot.

Ancheper capire quanto fosse ingrassata e, a sorpresa per i tanti che la seguono ma non per lei, ha dimostrato che un paio di pantaloni della collezione di Chiara Ferragni, che le ha regalato l'influencer, non le stanno. Il bottone fatica a chiudersi in vita e anche per infilarli la modella ha fatto non poca fatica, mostrando in alcuni momenti ilalla camera nel tentativo di tirarli su.

È molto probabile che Heidi Klum non abbia saputo dire abbastanza no alla pizza, alla pasta e a tutti i manicaretti tipici della cucina caprese e partenopea, tanto che, proprio nel video condiviso nelle storie, ha esclamato: “Ma quanta pasta ho mangiato in Italia?” Solo i fan più attenti hanno però notato un cambiamento nella linea della modella, che sicuramente in pochissimi giorni tornerà in perfetta forma, pronta per rientrare in quei pantaloni che pare le diano qualche problema.