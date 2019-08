Il bacio tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza a due mesi dal divorzio da Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza stanno insieme, adesso è. Ilha fotografato i due mentre si scambiano un bacio a Ibiza, il primo mai ripreso dai fotografi. Lo scatto arriva a circa due mesi dalla separazione da Eros Ramazzotti, ex marito della modella. Il loro matrimonio è durato 10 anni.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza stanno ufficialmente insieme. Il settimanale Chi è riuscito a ottenere la prima foto di un bacio tra i due, scatto che non lascia più dubbi circa il rapporto che lega l’ex moglie di Eros Ramazzotti all’imprenditore. Le foto sono state scattate a Ibiza dove Marica è in vacanza con Vezza. A due mesi dalla separazione da Ramazzotti, il gossip che le voleva avere perso la testa per un altro uomo torva conferma.

Marica e Ramazzotti hanno annunciato la loro separazione attraverso un comunicato congiunto. Si sono detti distanti sentimentalmente, ma ancora uniti dal rapporto di profonda stima che negli anni avrebbe sostituito l’. “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione” avevano fatto sapere.

Charley Vezza è un giovane imprenditore nel settore del design, figlio del proprietario del marchio Gufram. Piemontese di 31 anni, a soli 27 anni assunse il ruolo di Global creative orchestrator dell’azienda di famiglia. Ha studiato negli Stati Uniti ed è rientrato in Italia solo nel 2012 per lavoro. Sarebbe stata la madre a chiedergli di rientrare in Italia per entrare a far parte del gruppo. Capelli lunghi, occhi curiosi e barba incolta, avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex moglie di Eros Ramazzotti. Nessun tradimento, però. Lo stesso artista ha chiesto ai fan di rispettare l’ex compagna che sarebbe stata una compagna di vita perfetta e un’ottima madre per i loro figli nei 10 anni in cui è durata la loro separazione.