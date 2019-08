Talent Kids 2019 finale: la baby talento pugliese Rossella Persia a un passo dalla vittoria

Il folto e caloroso pubblico ha assistito alle performance dei piccoli talenti provenienti da tutto il territorio nazionale, che sono stati valutati dalla giuria tecnica formata dalla grafologa Mirka Cesari, da Anna Bisca Graziani moglie di Ivan Graziani, e ancora Vince Tempera, Aniko Pusztai, Jennifer Casula, Gianluca Pannullo, Gianpiero Gengarelli, Irene Plemic e Umberto Maggi.

«Il Talent Kids – ha spiegato Mirka Cesari, ospite in diversi programmi TV come il Maurizio Costanzo Show e il salotto di Barbara D’Urso – è stato un bellissimo contenitore di talenti, in cui ogni bambino è stato protagonista mettendosi in luce divertendosi. Sono soddisfatta dell’evento, inoltre è visibile il miglioramento continuo del concorso».

Miky Falcicchio esclusivista nazionale per le regioni Puglia e Basilicata, ha confermato la scelta dei 6 talenti selezionati durante la finale regionale svolta in Puglia venerdì 9 agosto: Rossella Persia, Kevin Mazzotta, Joele Perrone, Katrine Altamura, Maria Sofia Porcella, Benola Rredhi. Dei sei baby talento, Rossella Persia e Joele Perrone sono arrivati alla finalissima nazionale, superando le due fasi di preselezione alla finale nelle rispettive categorie, ovvero recitazione e ballo. La baby attrice pugliese, Rossella Persia, assistita da Fatti per il Successo Academy ha raggiunto il podio a un soffio dalla vittoria finale.

L'agente esclusivista per Puglia e Basilicata di Talent Kids, Miky Falcicchio, ha scritto sul suo profolo Facebook: "Talent Kids giunge al termine della seconda edizione, ma scalda i motori per una terza stagione che promette importanti novità e nuovi obiettivi. Di questa edizione mi resteranno i brividi e la pelle d'oca di alcune voci ascoltate e dei molti bambini visti, più disciplinati e professionali di tanti professionisti. Ho visto i miei baby talenti crescere e maturare di colpo sul palcoscenico, dopo un percorso di lavoro e studi. Tra poco riprenderemo anche con Fatti per il Successo Academy, casting e nuove produzioni. 2020, arriviamo".