Federica Nargi Taylor Mega e Wanda Nara... Ecco le 10 donne più desiderate d'Italia

E' unala più desiderata dal popolo italiano, ma nella top ten spunta ancora una volta ancheA stilare la classifica delle donne più desiderate di questa lunga estate caldissima ci ha pensato il sito "". Si tratta di un portale dedicato alle persone sposate che cercano un’avventura segreta al di fuori della coppia.

Portale che ha trovato molti consensi dato che, secondo le stime, ad agosto un terzo degli italiani si trova a tradire il proprio partner, nello specifico il 34% della popolazione. E secondo “Incontri-Extraconiugali.com” sono proprio le dive dei social a stimolare di più l’uomo in cerca di un’avventura fugace.





Fra le dieci donne più cliccate spunta. Ha 29 anni, è modella, è conduttrice ed è la moglie del calciatore. È lei l’icona proibita dell’estate 2019 insieme ache arriva solo al secondo posto. Sul podio c’èdiventata molto famosa in Italia per il suo caratterino fuori dagli schemi e per essere la moglie di Mauro Icardi. Poco più giù, in quarta posizione, c’èè solo quinta.

Mentre al sesto posto spunta anche Belen Rodriguez che ancora oggi resta una delle donne più desiderate del momento. Poi c’è anche Oriana Sabatini, attrice e modella che di anni ne ha 23, nipote del ben più celebre Gabriele Sabatini. E poi in fondo alla classifica c’è l’influencer Chiara Ferragni, Diletta Leotta e Francesca Cipriani.