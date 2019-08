Valeria Marini senza limiti! Lo scatto bollente stesa sul letto

Valeria Marini trova sempre il modo per lasciare tutti senza parole. Poche ore fa infatti laha deciso di pubblicare su Instagram un. La troviamo infatti nel suo letto dorato, completamente nuda, con ilche fa capolino tra le coperte e il suoche si espone sotto il suo corpo. Un video che è qualcosa di unico e che suscita reazioni bollenti in tutti i followers.A catturare l’attenzione dei fan è proprio il fatto che la, anche se solo di spalle e girata verso il letto. Niente di scandaloso, sia chiaro, niente zone “vietate” sbattute in prima pagina e niente di compromettente, ma la reazione dei fan è incredibile. Già raccolti in pochi istanti oltre 15 mila mi piace ma anche tantissimi commenti che le danno della volgare e della oscena. Accuse che le scivolano addosso.

È di qualche mese fa la notizia che aveva riportato in prima pagina, nei siti di gossip e non solo, Valeria Marini. L’occasione era la presentazione del suo nuovo singolo musicale, “Te Gusta”, che andava di scena a Piazza di Spagna, a Roma. Ebbene la showgirl si è lasciata andare ad un balletto assolutamente sensuale e poi ha deciso di farla grossa: si è buttata direttamente all’interno della Barcaccia, creando grandissimo scandalo. Il tutto è successo l’11 luglio scorso e la scalinata Trinità dei Monti era veramente tutta per lei. Ma qualcosa è andato storto.“Per il troppo caldo in un momento di confusione ho voluto toccare l’acqua, non avrei mai immaginato di scatenare tutto questo scalpore. È stato un momento di leggerezza, chiedo scusa” ha scritto Valeria Marini sui social. Ma la vicenda è finita in Questura visto che sul posto è arrivata subito la Polizia Municipale di Roma Capitale che ha disposto una multa abbastanza salata e soprattutto il Daspo Urbano: una particolare misura che obbliga la showgirl a stare lontana dalla Barcaccia.

E ora. “Vale mi mandi sulle stelle” scrive un fan, “sei bellissima, sei una meravigliosa creatura”, “che donna pazzesca”, “curve stellari, altro che baci stellari”. Insomma, la showgirl più famosa e desiderata d’Italia continua ad avere successo. E continua a fare scandalo, ovviamente.