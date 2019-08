Ruba un’auto della polizia e si schianta contro un furgone! Muoiono due bambini

Ha detto: "Sono saltato fuori e ho fatto del mio meglio per far uscire dal furgone quanti più bambini possibile." L’uomo sostiene di aver visto sette bambini all'interno del mezzo. Successivamente è stato diffuso il video del momento in cui il veicolo della polizia è stato rubato pochi istanti prima dell'incidente. La giornalista locale Judith Retana ha pubblicato un tweet nel quale fa sapere che il sospettato era stato arrestato dalla polizia e ora rimane sotto custodia.

Due bambini sono rimasti uccisi in un incidente stradale che ha coinvolto un’auto della polizia rubata. Almeno altre 10 persone sono rimaste ferite quando un SUV della polizia si è scontrato con alcune vetture parcheggiate a Dayton, Ohio , USA, secondo la CBS News . I fatti sono avvenuti intorno alle 19.30 (ora locale, l’1.30 in Italia). Tra i feriti ci sono almeno sette bambini, le cui età non sono ancora note. I media locali riferiscono che l'incidente è avvenuto dopo che la polizia è stata chiamata a seguito di un accoltellamento.

5 children hospitalized after suspect crashes stolen police cruiser. Working on more details for the news at 10 and 11 @WDTN pic.twitter.com/cJQhDL6qpF