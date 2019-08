Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo senza veli allo specchio

Un altro scatto allo specchio per, che hanno nuovamente deciso di fotografarsi senza veli per condividere l'immagine sui social, dove tra i tanti apprezzamenti non mancano le critiche. Sono belli e sono giovani, Cecilia e Ignazio hanno già dato dimostrazione in più di un'occasione di essere in perfetta armonia tra loro e hanno ribadito il concetto con un altro scatto condiviso sul profilo della

Indossano entrambi solamente gli slip, lui bianchi e lei neri, e mettono in evidenza un corpo scolpito. È Cecilia Rodriguez a scattare il selfie, è una foto allo specchio e i due ragazzi sembrano perfettamente a loro agio in questa posa che non ha nulla di volgare. Non la pensano così alcuni follower della ragazza, che hanno pesantemente contestato la scelta di condividere un'immagine come questa.