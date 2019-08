Schifo e volgare! Justine Mattera senza veli... ma c'è chi non apprezza

Justine Mattera si diverte a provocare e si, regalando grandi gioie ai suoi seguaci ma c'è chi non apprezza le sue scelte. Chesia una donna libera dalle inibizioni e amante del suo corpo, chi la segue sul'ha capito già da tempo. La showgirl, che in questo ultimo periodo si è presa una pausa dalla televisione, è molto attiva sui social dove condivide il suo mondo, fatto di tantissimo sport e scorci provocanti.





Nelle ultime ore Justine ha voluto stupire ancora una volta i suoi seguaci e ha deciso di condividere uno scatto in bianco e nero, provocatorio e ironico allo stesso tempo. Ma scorrendo i commenti sotto il post, non è difficile imbattersi in alcune reazioni sdegnate per lo scatto, a cui però Justine Mattera ha voluto comunque rispondere. “Schifo e volgare” ha scritto una donna, a cui la showgirl ha educatamente risposto: “Buone cose.”