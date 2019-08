Transenne non a norma, impossibile rimanere! Le Vibrazioni lasciano i fan senza foto

, leader della band, ha spiegato attraverso alcunicosa è successo al termine deldi. Il gruppo è stato costretto ad annullare il momento delle foto con i fan per problemi tecnici. Sta riscuotendo un grande successo di pubblico il tour estivo de Le. La band, guidata dal frontman Francesco Sarcina, è stata protagonista indiscussa della Notte Bianca di Partanna, in provincia di. Due ore di musica pop rock intensa che hanno scaldato la piazza cittadina. I numerosi fan si sono però dovuti accontentare della sola performance live. L'atteso momento delle foto e degli autografi con i simpatizzanti, che di solito si tiene a fine concerto con le prime file, è infatti saltato.Il motivo del forfait lo ha spiegato il cantante della band Francesco Sarcina attraverso alcuni video pubblicati sui social network. "Purtroppo spesso dobbiamo per forza andarcene ma ne siamo dispiaciuti. - ha raccontato nelle storie di Instagram il cantante - So che molti saranno rimasti delusi dal fatto che non siamo rimasti a fare le foto. Non siamo scesi giù alle transenne perché le transenne non erano a norma e quando succede per prima cosa bisogna stare attenti all'incolumita del pubblico. Quindi non si può, perché scendendo giù c'è rischio che qualcuno spinga e si rischia che cada qualcuno e ci si faccia del male".Alla base del mancato appuntamento tra band e fan c'è stata dunque la poca sicurezza. Un fatto che ha rammaricato il gruppo e lo stesso Sarcina che, da sempre, si dimostrano disponibili con fan e pubblico per foto e autografi a fine concerto: "Purtroppo dovevamo per forza andarcene ma ne siamo dispiaciuti". Intanto sembra essersi placato il gossip intorno a Francesco Sarcina dopo la separazione dalla moglie. La coppia si sarebbe lasciata a causa di un flirt dell'influencer siciliana con l'amico storico del cantante,. Voci poi smentite dall'attore.