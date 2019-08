Ubriaca a un battesimo a Manchester! Non ricorda niente e si risveglia poche ore dopo a Ibiza

La donna hama una volta atterrata si è risvegliata in modo decisamente traumatico, scoprendo cioè di essere arrivata in Spagna: “”, ha detto al

Può capitare a tutti di perdere il controllo di sé quando si alza troppo il gomito con gli amici, ma quello che è successo aha veramente dell'incredibile. La ragazza inglese di 32 anni stava partecipando a un battesimo ain cui si è ubriacata, finita la festa è rientrata a casa dove ha ricevuto un messaggio di un amico che si trovava aper festeggiare il compleanno. La donna, piuttosto ubriaca e senza pensarci troppo, ha prenotato un volo per l'isola delle Baleari, ha raggiunto l'aeroporto in taxi con un'amica e si è imbarcata.

